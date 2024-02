Com o início das operações da companhia aérea Voepass, no dia 31 de março, a Latam vai alterar os voos que mantém no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. A empresa vai deixar de ligar a cidade com aviões próprios ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e passará a operar no aeroporto de Congonhas. As mudanças estão previstas para abril.