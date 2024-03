A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou novas restrições ao Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Por meio da portaria nº 13.922, de 22 de fevereiro de 2024, e que foi publicada em 27 de fevereiro no Diário Oficial da União, o terminal teve a frequência de voos regulares reduzida para 28 operações semanais. Além disso, foi determina a proibição de operações de aeronaves de categoria 4C ou mais exigentes. A nova portaria entra em vigor no dia 13 de março.