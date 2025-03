Nascimento de Kevin marca retomada de partos pelo SUS em São Marcos

Kevin de Souza Machado nasceu com 3,3 quilos e 52 centímetros; é o primeiro bebê a nascer pelo Sus, em São Marcos, nos últimos três anos. Acervo Pessoal / Divulgação

São Marcos voltou a ter partos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) depois de três anos. A retomada foi marcada pelo nascimento de Kevin de Souza Machado na terça-feira (4). O retorno do atendimento obstétrico foi viabilizado a partir de convênio da prefeitura e do Hospital São João Bosco.

Kevin é o segundo filho de Maria Eduarda de Souza e Felipe Lopes Machado e o primeiro a nascer em São Marcos, no mesmo hospital onde a mãe nasceu, 23 anos atrás. Quando teve o primeiro filho, no ano passado, Maria Eduarda passou por 17 horas de trabalho de parto no Hospital São Carlos, em Farroupilha, até que se decidiu pela cesariana.

Leia Mais Com termômetros próximos dos 30ºC, calorão segue até domingo na Serra

Desta vez, ela acompanhou atenta as notícias que já falavam da negociação para retomar os partos na cidade natal:



— Já me preparava com tudo para ir até Farroupilha, como da última vez. Mas nas últimas semanas de gestação vi a reportagem que assinariam o contrato e fiquei mais esperançosa. Uma semana depois foi assinado e deu tempo de ser aqui.

Kevin nasceu com 3,3 quilos e 52 centímetros. O parto foi realizado por cesariana pelo médico Thomas Munhoz.

Convênio entre hospital e município

O nascimento de Kevin se tornou uma celebração não apenas para a família, mas para toda a comunidade. Antes do convênio ser firmado na última sexta-feira (28), gestantes atendidas pelo SUS eram atendidas em Farroupilha.

O prefeito Volmir Rech afirma que as são-marquenses sempre foram bem atendidas. Porém, o trajeto entre as cidades trazia um risco para as grávidas e houve até relatos de bebês que nasceram nas ambulâncias, entre as cidades da Serra, distantes cerca de 60 quilômetros uma da outra.

— É uma alegria muito grande — define o prefeito sobre a retomada.

O prefeito explica que a negociação para o convênio iniciou em janeiro e durou quase 60 dias. O investimento para a volta do atendimento obstétrico foi de R$ 54 mil. O contrato total é de R$ 319 mil mensais bancados pelo município além de outros recursos repassados pela União, Estado e município.

O município realiza dois repasses: um é para garantir as especialidades, como a pediatria e a obstetrícia para atendimento às gestantes e aos bebês, e outro para manutenção de 60% dos leitos SUS no hospital.

O convênio assinado vigora até 31 de dezembro, com renovação automática a partir da prestação dos serviços.

Com o investimento, o prefeito conta que o hospital ganha reforço na equipe de especialistas para os atendimentos:

— O hospital tem um acréscimo em equipe trazendo os obstetras e sobreavisos (de profissionais). Também completou a pediatria. Ele também tem um compromisso conosco de agora reformar todo o pronto atendimento com o investimento do caixa do hospital.