Com pavimento desgastado, a pista de pousos e decolagens do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, vai passar por obras de recuperação orçadas em R$ 5,9 milhões. O processo de contratação foi publicado pelo município na última terça-feira (3) e tramita de forma emergencial, com prazos menores. A abertura das propostas está marcada para o próximo dia 18.