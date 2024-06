O projeto arquitetônico para ampliação do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani foi entregue nesta quarta-feira (19) para a prefeitura de Caxias do Sul. O documento prevê a ampliação de mil metros quadrados para o terminal de passageiros. Atualmente, o prédio tem dois mil metros quadrados. Ou seja, passará a ter três mil metros quadrados. O trabalho foi uma doação do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) para o município.