Rua Júlio Calegari, em Caxias, recebe recapeamento asfáltico a partir desta quarta-feira

Após concluir os recapeamentos nos bairros Cruzeiro e Bela Vista, a prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), iniciará nesta quarta-feira (27) os trabalhos de manutenção asfáltica na Rua Júlio Calegari, no bairro Esplanada, Zona Sul da cidade. A obra, executada pela empresa Encopav, está prevista para começar no trecho entre as ruas Sargento Venino Vargas e Dionysio Adami, próximo à Estrada do Imigrante.