Thiago Monteiro estreia com dura vitória no ATP de Santiago e vai às oitavas

Assim como vem sendo frequente nos últimos dias, nos ATPs de Buenos Aires, o Rio Open e agora em Santiago, mais uma vez a rivalidade Brasil x Argentina esteve presente em quadra. E com triunfo verde e amarelo. Thiago Monteiro avançou às oitavas da competição a nível ATP 250 com dura vitória em três sets diante de Juan Manuel Cerúndolo, com 6/3, 3/6 e 7/6 (7/2) e terá novo hermano pela frente.

Depois de deixar o Top 100 do ranking - caiu para 108º - Monteiro busca melhores resultados no circuito, mas teve de suar bastante para derrubar um argentino vindo do qualificatório, em batalha de 2h42.

O primeiro set começou com o brasileiro perdendo o serviço logo no terceiro game. Mas a reação veio de imediato, com Monteiro quebrando duas vezes seguidas e virando para 5 a 2 com quatro pontos seguidos. Fechou a parcial por 6 a 3.

A segunda parcial foi semelhante, mas com o resultado invertido. O argentino perdeu o serviço no game 3, mas reagiu e emplacou quatro pontos seguidos para chegar a 5 a 2. Um ponto para cada lado e a devolução do 6/3.

A definição veio em um terceiro set repleto de nervosismo, muitos erros e quebras aos montes. Monteiro largou com 2 a 0, foi quebrado duas vezes seguidas e ficou com 3 a 2 de desvantagem. Aproveitando o break, empatou. Daí em diante, serviços confirmados e definição no tie-break, no qual o brasileiro foi soberano, com 7 a 2.

Nas oitavas de final, Thiago Monteiro terá mais um argentino pela frente. Nesta quarta-feira, o oponente será Camilo Ugo Carabelli, que surpreendeu o local Nicolas Jarry, sétimo favorito, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (11/9).