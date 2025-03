O que a Índia, estreante na feira, vem buscar na Expodireto deste ano

Chineses e países africanos também marcarão presença no evento.

Estreante na Expodireto Cotrijal, feira que vai de 10 a 14 deste mês, em Não-Me-Toque, a Índia mira o Estado em busca de parcerias no agronegócio. O número exato de integrantes da delegação ainda não está confirmado, em razão de trâmites necessários à viagem, mas a participaçã o confirma uma sinalização antecipada à coluna em novembro de 2024 .

Na ocasião, o governo do Estado realizava missão ao país asiático. Coordenador da Área Internacional, Matheus Prato da Silva explica o que os indianos vêm buscar na feira:

_ Tecnologia aplicada à agricultura do Brasil. E a pauta de investimentos, a possibilidade de joint ventures. Eles superaram a China em população.

A necessidade de levar comida à mesa dessa população na casa do bilhão faz com que seja necessário desenvolver a produção da Índia, bem como as parcerias estratégicas. O país é visto como a "nova China". Além da delegação, também terá empresas expondo na feira e um espaço da Câmara de Indústria e Comércio.