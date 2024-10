O primeiro de 93 municípios gaúchos com mapeamento de áreas de risco concluído  

Nova Petrópolis, na Serra, é o primeiro município a ter o mapeamento das áreas de risco associados aos movimentos de massa (deslizamentos, movimentos de blocos, rastejo, etc) e inundações concluído. O relatório entregue traz ainda sugestões de intervenção. O levantamento é conduzido por pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e faz parte de ação emergencial, com duração de 12 meses. Ao todo, 93 cidades, entre as mais afetadas pela catástrofe climática, serão mapeadas.