Estado inicia processo de pagamento de salários de merendeiras de escolas

A medida do governo faz parte do decreto de nº 52.215/2014, que regulamenta os procedimentos a serem observados pela administração pública do RS na contratação de serviços continuados ou que envolvam o fornecimento de mão de obra.

Janaina Ortiz Gardino e Luciane Cristina da Silva, contratadas pela empresa terceirizada em Passo Fundo afirmam não ter recebido o salário dos meses de novembro e dezembro, assim como os benefícios do 13º salário e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A situação também foi registrada em outras cidades do Rio Grande do Sul, como Pelotas. Também há relatos do Vale do Sinos e do Vale do Caí.