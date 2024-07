Batido o martelo: South Summit 2025 está mantido em Porto Alegre, no Cais e nas datas marcadas

Mantida a realização do South Summit Brazil de 2025 em Porto Alegre. Além disso, o evento de inovação será novamente no Cais, mesmo que a área tenha sofrido bastante com a enchente do Guaíba. O despacho positivo foi dado nesta quinta-feira (12) pelo governador Eduardo Leite, informou à coluna o vice-governador Gabriel Souza. Uma série de reuniões nas últimas semanas avaliou a importância de mantê-lo. O governo do Estado é correalizador do evento, junto com o South Summit Madri.