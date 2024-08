VÍDEO: empresas relatam suas dificuldades com programas anunciados por governos na enchente

São dezenas de relatos enviados à coluna por empresas que não conseguem acessar programas do governo federal e do governo estadual. Os principais problemas são com os Pronampes nacional e gaúcho (programas de crédito para pequenas empresas), com as linhas de crédito do BNDES e com os salários-mínimos que seriam pagos a trabalhadores de empresas atingidas para complementar a remuneração. A coluna trouxe alguns exemplos no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Já soube depois que alguns problemas foram resolvidos, pois os empresários foram procurados pela instituição financeira.