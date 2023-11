Empresa de São Paulo que fabrica e revende outras marcas de máquinas agrícolas, a NB assumiu a representação da gigante alemã Claas no Rio Grande do Sul e está montando um centro de serviços em Estrela. Antes, a marca europeia entrava no mercado gaúcho pela Languiru, que enfrenta uma seria crise financeira. A localização escolhida pela NB para sua operação no Estado, inclusive, visa facilitar o atendimento aos clientes que estavam com a cooperativa, que é da região.