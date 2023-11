Dentre as várias provocações feitas pela Sociedade Alemã de Agricultura na Agritechnica, feira de tecnologia agrícola aqui em Hannover, está a redução ou eliminação do controle químico de pragas, ou seja, do uso de agrotóxicos na lavoura. O alimento fica mais saudável, reduz-se o uso de derivados de petróleo e, de quebra, há uma boa possibilidade de queda de custos, caso se ache alternativas eficientes e que mantenham ou até melhorem a produtividade.