Fundada há 60 anos por imigrantes espanhóis, rede abre seu 15º supermercado no Litoral

Com forte aposta no Litoral Norte, o Grupo Asun inaugurou um novo supermercado em Xangri-lá. A unidade de 2,5 mil metros quadrados é a segunda na cidade e a 15º na região, que também tem a bandeira Leve Mais de atacarejos. A operação começa com 140 funcionários.

– Chegamos ao Litoral em 1975 e temos uma tradição forte aqui. No inverno, atuamos com 1,2 mil funcionários e, no verão, devemos chegar a 2 mil com a contratação de temporários – diz o presidente, Antonio Ortiz. Ou seja, serão abertos 800 empregos para a alta temporada.

Lojas do Asun neste modelo costumam receber investimento de R$ 6 milhões. Esta filial funcionará em um prédio alugado. A unidade terá uma adega de vinhos e painéis externos pintados pelo artista Kelvin Koubik – que assinou o mural de 50 metros da ginasta gaúcha Daiane dos Santos, no centro de Porto Alegre.

Fundado há 60 anos por imigrantes espanhóis, o Asun está com 41 lojas distribuídas na Região Metropolitana e no Litoral. A empresa planeja para 2025 concluir a reforma de sua unidade na praia de Cidreira e a abertura de duas novas lojas. Uma delas será em Atlântida Sul, na Estrada do Mar, e a outra é um Leve Mais na RS-118, em Gravataí

– Não queremos ir muito longe da sede. O plano é expandir dentro de um raio de 200 quilômetros – destaca Ortiz.

