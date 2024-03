O Rio Grande do Sul receberá R$ 5,61 bilhões do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 2024 que será antecipado novamente pelo governo federal. A estimativa de injeção na economia gaúcha foi feita a pedido da coluna pelo economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank. O cálculo feito considera a previsão nacional de pagamentos, cruzada com o número de beneficiários (2,25 milhões) e seu rendimento médio no Rio Grande do Sul (R$ 2.331).