Categorias de trabalhadores do Rio Grande do Sul conseguiram o maior reajuste real - acima da inflação - desde novembro de 2014, ou seja, quase uma década. As negociações são monitoradas pela Fipe, que produz mensalmente o boletim Salariômetro. Em janeiro agora de 2024, o aumento ficou em 1,4%, mas ficou abaixo da média nacional, de 2%.