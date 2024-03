Veio bem perto das projeções mais altas o crescimento do PIB em 2023, que foi de 2,9%. O resultado entre os setores, porém, foi bem distinto. Enquanto a agropecuária foi o grande motor, com avanço recorde de 15,1%, a indústria cresceu apenas 1,6% e os serviços 2,4%. O agro sustentou o primeiro semestre, com supersafras em Estados importantes, apesar da segunda estiagem consecutiva do Rio Grande do Sul. O varejo, que costuma ter um último trimestre bom devido ao Natal, patinou, mas ainda fechou positivo.