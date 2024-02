Novamente, a economia do Rio Grande do Sul fechou um ano com desempenho pior do que o do país. Considerado uma prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), calculado pelo Banco Central, cresceu 2,1% em 2023, contra 2,4% na média do nacional. No ano anterior, em 2022, havia apontado queda de 1,2% contra um avanço de 2,8% do país.