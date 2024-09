Um condomínio com 301 lotes para construção de casas será feito com R$ 52 milhões pela Melnick e Arcádia Urbanismo em Gravataí. A obra começa no primeiro trimestre de 2025, com entrega em 30 meses. São lotes de 250 a 400 metros quadrados. Não é divulgado o preço da unidade, mas a ideia é atingir R$ 155 milhões em vendas contando com uma segunda fase, de 200 terrenos.