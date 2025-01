Prefeito eleito de Vacaria destaca prioridades para o próximo mandato

O vereador foi eleito para prefeito de Vacaria com mais de 17 mil votos válidos Câmara de Vereadores de Vacaria / Divulgação

O vereador André Rokoski (PL), o Andrezinho, foi eleito com 49,27% dos votos válidos, ou 17.064 mil votos, para ser o próximo prefeito de Vacaria.

Com uma população de 64,1 mil habitantes e uma receita estimada para o próximo ano de cerca de R$ 363 milhões, com despesas fixadas em torno de R$ 359 milhões, Rokoski promete que trabalhará para melhorar a saúde do município, principalmente na área de pediatria devido ao alerta para os casos de mortalidade infantil. Na parte do desenvolvimento econômico, buscará desburocratizar processos de instalação de empresas na cidade. Dessa forma, acredita que os negócios poderão oferecer salários mais atrativos para os moradores.

Além disso, o próximo prefeito destaca que investirá no interior do município, com a pavimentação das estradas para auxiliar os produtores da cidade e região. Já na questão da mobilização regional, planeja trazer Vacaria como protagonista da região dos Campos de Cima da Serra para, assim, beneficiar também os municípios vizinhos e também a Serra Gaúcha.

Pioneiro: Quais são as suas prioridades para os próximos 4 anos?

André Rokoski: Bom, as prioridades que nós colocamos no nosso plano de governo, em primeiro lugar, é a saúde. A saúde aqui em Vacaria encontra-se com números muito preocupantes, principalmente no índice de mortalidade infantil. Claro que a gente não vai esquecer da educação, que também tem números preocupantes. Vacaria é uma cidade próspera, tem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. Diante disso, nós também temos uma das piores rendas per capita. O trabalhador quer o salário do trabalhador. Então, nós precisamos desburocratizar, fazer com que os nossos empresários tenham mais condições dentro de um ambiente em que eles não sejam tanto onerados com impostos, com a carga tributária do município. Com isso, certamente, eles terão mais capacidade de investir no seu colaborador, para que a gente possa fazer com que as pessoas também tenham uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vai trabalhar, fazendo um governo liberal.

Quais são as áreas que mais necessitam de atenção e como pretende trabalhar nelas?

Os maiores problemas são a saúde e educação, mas existe a questão do interior. Vacaria tem um perímetro rural que chega a quase 1.500 quilômetros de estrada de chão. Nós já temos, junto com o nosso secretariado, que já foi previamente anunciado, uma previsão de que, no início do nosso mandato, vamos começar a pavimentação no interior, que é muito importante, haja vista que a matriz econômica de Vacaria e de toda a região vem do agronegócio. Então, certamente a gente vai ter esse olhar sensível e fazer os investimentos necessários para que o produtor tenha condições de continuar desenvolvendo e até mesmo aumentar a sua produção. Enfim, a gente vai abraçar realmente o interior do nosso município, que é ali que está toda a riqueza, quase na sua totalidade.

Qual é o seu entendimento sobre o fortalecimento das demandas da região?