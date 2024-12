Boxing Day: o que é, quais os jogos de 2024 e onde assistir

Liverpool de Salah (E), Manchester City de Matheus Nunes (C) e Chelsea de Madueke (D) entram em campo no Boxing Day.

No dia seguinte ao Natal, o fã de futebol já sabe que terá um cardápio farto de partidas de alto nível na Premier League . A rodada de Boxing Day ocorre no dia 26 de dezembro e é uma febre entre os ingleses. Mas, afinal, por qual motivo essa data foi escolhida para reunir praticamente todos os jogos da rodada?

Primeiramente, a data é um feriado religioso no Reino Unido, conhecida como Dia de São Sebastião. O período é conhecido por ser relacionado a promoções e trocas de presentes , por conta da proximidade com o Natal.

No futebol, o dia 26 também tem um significado especial no país, pois ocorreu, em 1860, a primeira partida da história da modalidade , que foi vencida pelo Sheffield Football Club por 2 a 0 sobre o Hallam FC.

Onze anos após esse jogo, o feriado de Boxing Day foi criado no território britânico. A origem do nome é incerta, tendo mais de uma história. Contudo, a ideia principal envolve presentear outras pessoas em caixas (boxes, em inglês) .

Em 1888, com o surgimento da primeira liga inglesa de futebol, tornou-se tradição jogar no dia 26 de dezembro. Isso foi crescendo ao longos dos anos e, atualmente, é uma febre na Premie League, visto que é praticamente a única liga do mundo a ter partidas nessa época do ano. Outros campeonatos tentaram implementar o Boxing Day, mas sem o mesmo sucesso.