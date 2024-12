Bournemouth vence Manchester United em Old Trafford e sobe para 5º na Inglaterra

De pênalti, Justin Kluivert fez o segundo gol. DARREN STAPLES / AFP

O Manchester United também não embala com o português Rúben Amorim e, neste domingo (22), foi derrotado pelo Bournemouth, que com os 3 a 0 em Old Trafford sobe para a quinta posição do Campeonato Inglês.

Os holandeses Dean Huijsen aos 29 do primeiro tempo e Justin Kluivert, de pênalti, aos 16 do segundo tempo, e o ganês Antoine Semenyo aos 18 da etapa final, foram os carrascos do United, que desde a chegada de Amorim, em meados de novembro, soma três derrotas e um empate em seis jogos na Premier League.

Na última quinta-feira, o time também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa com a derrota por 4 a 3 para o Tottenham.

Com este novo revés, o sétimo em 17 rodadas, o Manchester United cai para a 13ª posição com 22 pontos, a 14 do líder Liverpool, que fecha a 17ª rodada visitando os Tottenham.

Quem perdeu a chance de superar os 'Reds', pelo menos provisoriamente, foi o Chelsea, que não passou de um empate sem gols em sua visita ao Everton.