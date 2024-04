Um homem de 33 anos foi morto a tiros por volta das 22h30min de sexta-feira (29) na Rua Tarumã, no bairro Salgado Filho, em Caxias do Sul. Ele foi identificado como Odair José Figlerski. Com esse homicídio, a Serra chegou a 70 mortes violentas em 2024. Destas, mais da metade foi registrada em Caxias do Sul, que chega a 38 casos do começo do ano até o momento.