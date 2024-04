Um homem de 53 anos, identificado como Célio Sá, foi morto na madrugada desta sexta-feira (29), em São Marcos. O caso aconteceu na Rua Ricieri Chemello, no bairro Henrique Pante, onde a vítima foi atingida com golpes de um objeto cortante e não resistiu aos ferimentos. A polícia não divulgou a motivação para o homicídio, o segundo do ano registrado na cidade.