Foi difícil encontrar espaço para entrar na Catedral Santa Teresa, no centro de Caxias do Sul, na celebração que antecedeu a procissão com o Cristo Morto, realizada na tarde desta sexta-feira (29). Por volta das 15h, milhares de pessoas se reuniram na igreja em preparação para o caminho a ser percorrido por algumas das principais ruas da cidade. Ao todo, a organização informou que 10 mil devotos participaram do ato religioso.



Conduzidos pelo bispo dom José Gislon, que comandou os trabalhos da procissão, os fiéis se juntaram aos demais que tomaram a Praça Dante Alighieri e aguardavam para se somar à caminhada. À frente do cortejo, a imagem de Cristo foi carregada por voluntários. O percurso passou pela Dr. Montaury, Avenida Júlio de Castilhos e Do Guia Lopes, até alcançar a Rua Sinimbu, quando a multidão retornou em direção à Catedral.