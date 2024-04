Centenas de pessoas acompanharam a encenação da Via Sacra no Parque de Eventos da Festa da Uva na manhã desta Sexta-Feira Santa (29), em Caxias do Sul. Emocionados, os fiéis acompanharam atentamente cada uma das 14 passagens que revivem os últimos momentos de Cristo antes da crucificação. A encenação começou na escadaria que leva ao Monumento Jesus Terceiro Milênio pouco depois das 9h10min.