Quantas vezes você já se perguntou qual o significado está por trás da Missa de Lava-Pés, que é realizada em toda Quinta-feira Santa? E aqueles panos que cobrem as imagens dos apóstolos nas igrejas durante a semana que antecede a Páscoa? E por que não há missa na Sexta-feira da Paixão? Esses e outros simbolismos da fé católica ficam em evidência no período mais importante para os cristãos do mundo inteiro. E não é diferente em Caxias do Sul e em toda a Serra.