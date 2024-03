A Bíblia Sagrada conta a história de que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto em jejum como preparação para uma das passagens mais importantes da história dele: a crucificação e, depois, a ressurreição. Da passagem bíblica surgiu a Quaresma. O período que antecede a Páscoa geralmente é mais lembrado na Quarta-Feira de Cinzas, no início dele, quando muitos religiosos não comem carne como forma de penitência. Porém, há muitos fiéis espalhados pelo mundo, inclusive em Caxias do Sul, que vivem esse tempo a partir dos princípios católicos, como um momento de reflexão, doação pessoal e purificação antes da Páscoa.