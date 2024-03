Há muitos anos que os ovos de chocolate não são as únicas opções para quem quer celebrar a Páscoa. Mas, ano a ano, quem trabalha e comercializa alimentos com base de cacau em Caxias vem usando bastante a criatividade para inovar e aumentar as vendas. Há cinco anos no mercado, Cláudia do Amaral da Silva, 27 anos, talvez seja a dona de uma das ideias mais ousadas dessa Páscoa: o ovo de chocolate branco com sagu. Criado em fevereiro após alguns poucos testes, o produto foi parar nas redes sociais e viralizou. Publicado em uma rede social, o vídeo mostrando o doce teve mais de 1 milhão de visualizações em menos de um mês.