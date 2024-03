Além de ser um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul, Gramado também tem o título oficial de Capital Nacional do Chocolate Artesanal. Essa ligação faz com que a Páscoa seja ainda mais especial na Região das Hortênsias. Além de ser mais uma data para encantar os turistas que chegam ao município, é tempo de aquecer a economia com as vendas dos produtos. Prova disso é o aumento na produção local. De acordo com a Associação da Indústria e Comércio de Chocolates de Gramado (Achoco), cerca de 650 toneladas do doce são produzidas em 2024 - contra 600 no ano passado. Ou seja, um aumento de 8,3%.