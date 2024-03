A Páscoa deve movimentar R$ 194,18 milhões em vendas no Rio Grande do Sul, 6% a mais do que no ano passado. A quantia é a quarta maior da estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), atrás de São Paulo — com R$ 948 milhões —, Minas Gerais e Rio de Janeiro.