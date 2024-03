Após a queda no mês do Natal, o que foi surpreendente, o varejo do Rio Grande do Sul começou 2024 com recuperação. O volume de vendas cresceu 3,7% em janeiro sobre dezembro de 2023, anulando o recuo de 3% no mês anterior. O patamar ficou em 104 pontos, o mais alto desde agosto do ano passado, conforme as estatísticas do IBGE.