Depois de ter o terceiro pior resultado do país em 2023, a indústria do Rio Grande do Sul também não largou bem em 2024. A produção recuou 3,8% em janeiro sobre dezembro. É novamente o terceiro maior corte da pesquisa nacional do IBGE, mas dado o peso das fábricas gaúchas no parque industrial brasileiro, foi a maior pressão negativa sobre o indicador do país (-1,6%).