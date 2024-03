Fabricante de produtos odontológicos com 30 anos de mercado, a MK Life investiu R$ 15 milhões na nova sede, que reunirá fábrica, administração e centro de distribuição no 4º Distrito, em Porto Alegre. Segundo o CEO Michel Kymus, o investimento é com capital próprio. O número de funcionários subirá de 30 para 100. Com dois mil metros quadrados, o espaço também será usado para treinar dentistas. O prédio anterior, no bairro Cristo Redentor, manterá parte da produção e o estoque.