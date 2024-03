Criado há 70 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, o Bob's pisa no acelerador da expansão no Rio Grande do Sul. A rede de lanchonetes está abrindo três lojas neste primeiro trimestre, com destaque para a nova operação aberta no aeroporto de Porto Alegre. Já está com 15 no Estado e pretende chegar a 25 até o final do ano, projetou o diretor de Expansão, Fabiano Lima, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. Os 150 empregos gerados nas unidades devem subir para 200 ainda neste primeiro trimestre.