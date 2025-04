Grêmio faz sua estreia na competição continental nesta quarta-feira (2). Jefferson Botega / Agencia RBS

Chegou o dia da estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana. Vamos começar a competição jogando fora de casa, no Paraguai, diante do Sportivo Luqueño, que hoje ocupa a lanterna do Campeonato Paraguaio. É imprescindível começar vencendo, ainda mais contra um adversário bastante frágil.

Dessa vez, espero um time sem o tripé de volantes, como foi contra o Atlético-MG no final de semana. Quinteros ainda está testando a melhor forma de jogar, embora ele não abra mão dos dois pontas. Mas penso que o Grêmio precisa se impor no Paraguai, controlar o jogo e passar um pouco mais de segurança ao torcedor.

Não sei se o treinador pensa da mesma forma, pois a repetição do time também é importante para criar o entrosamento necessário e ainda temos muitos problemas defensivos. Mas não gostaria de entregar a bola ao adversário. O Grêmio precisa ter o controle das ações e estrear vencendo bem. Somos o maior clube do Grupo D da Sula. É importante começar a competição mostrando nossas credenciais.

Braithwaite viajou

Surpreendendo a todos, nosso centroavante dinamarquês viajou com a delegação gremista ao Paraguai. Ele já havia postado em suas redes sociais uma foto treinando de chuteiras, dizendo que está de volta.

Inicialmente, a previsão era que Braithwaite ficasse um mês fora do time. Mas ao que tudo indica, o homem voltou muito mais rápido do que pensávamos. Não sei se vai jogar, até porque está voltando de lesão e Arezo foi muito bem no sábado. Mas é muito bom tê-lo de volta.