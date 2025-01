Corte de emissões na Alemanha desacelerou em 2024, diz estudo

As emissões de gases de efeito estufa da Alemanha caíram novamente em 2024, mas em um ritmo mais lento devido à falta de investimento na indústria e nas residências, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (7).

As emissões na maior economia da Europa caíram 3% em 2024, uma "desaceleração acentuada" em comparação com uma redução de 10% em 2023, de acordo com o think tank Agora Energiewende.