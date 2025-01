Demi Moore 'sempre esteve aqui', diz diretora de 'A Substância'

A vitória de Demi Moore no Globo de Ouro de Melhor Atriz de Comédia por "A Substância" fez com que ela se tornasse favorita ao Oscar quase da noite para o dia.

No entanto, para Coralie Fargeat, a diretora francesa que também escreveu o novo filme de terror corporal (body horror) que trouxe Moore de volta, não há nada de surpreendente no reconhecimento que sua protagonista está recebendo nesta fase de sua carreira.

No filme, distribuído globalmente pela MUBI, Elisabeth (personagem de Moore) é uma estrela em declínio que é abruptamente demitida de seu programa de TV no dia de seu aniversário de 50 anos.

Fargeat é fã do trabalho de Moore, que inclui sucessos como "Proposta Indecente" e "Ghost, do Outro Lado da Vida", assim como o mais polarizador "Até o Limite da Honra" ("G.I. Jane").

Com a vitória no Globo de Ouro, "A Substância" ganhará mais visibilidade, tanto do público quanto dos votantes do Oscar, que escolherão seus indicados nesta semana.