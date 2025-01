Mosquitos com esperma 'tóxico' podem frear doenças tropicais, segundo estudo

Mosquitos geneticamente modificados com esperma tóxico podem se tornar uma arma contra doenças tropicais, informaram cientistas australianos em um estudo publicado na terça-feira.

Sua "técnica do macho tóxico" tem como objetivo criar mosquitos cujo esperma contenha proteínas venenosas que são mortais para as fêmeas após a cópula.

A técnica tem como alvo as fêmeas porque são elas que picam e sugam o sangue, espalhando assim doenças como a malária e a dengue.

O cientista Sam Beach, da Macquarie University, na Austrália, disse que o método "poderia funcionar tão rapidamente quanto os pesticidas, sem prejudicar as espécies benéficas".

De acordo com os cientistas, as moscas fêmeas cruzadas com machos "tóxicos" tiveram uma vida útil significativamente reduzida.