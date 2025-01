Saiba o que pensa o novo Secretário Municipal do Esporte e Lazer de Caxias do Sul

Olmir Cadore, 71 anos, foi entrevistado do Show dos Esportes na Gaúcha Serra. Rafael Rinaldi / Agencia RBS

Os novos secretários do segundo governo de Adiló Didomenico (PSDB) assumiram seus cargos na última quarta-feira (1º), na prefeitura de Caxias do Sul. Entre eles, está Olmir Cadore, 71 anos, que será o responsável pela Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. O ex-vereador, entre 2021 e 2024, entra na vaga deixada por Gabriel Citton, que foi o titular da pasta na gestão anterior.

O cirurgião-dentista nasceu em São João da Urtiga, mas mora em Caxias do Sul há três décadas. Entusiasta do esporte e atleta amador de diversas modalidades, ele concedeu entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, e revelou suas ideias para o mandato que já começou.

Confira abaixo a entrevista:

Convite para o cargo

— Foi uma surpresa. O esporte está muito presente na minha vida. O importante para você desempenhar uma função como secretário é ter a consciência da importância daquilo que você está defendendo. Ao longo da minha vida, sempre pratiquei esporte das mais variadas modalidades possíveis. E hoje ainda, eu continuo jogando futebol, Tênis de mesa eu pratico, natação, caminhadas, academia. Eu sei da importância que o esporte tem na vida das pessoas. Tirando do sedentarismo, com a inclusão social e a qualidade de vida. Eu digo esporte e lazer, porque o lazer tem um papel muito importante na Secretaria.

Como foi a transição

— Eu quero aqui parabenizar o trabalho do ex-secretário Gabriel Citton, que fez um trabalho de muita qualidade. Ele é uma pessoa muito proativa, é de muito diálogo, inclusive eu na Câmara por várias vezes elogiei o trabalho dele. Ele era um dos secretários bem avaliados na primeira gestão do prefeito Adiló e, pra mim, é uma responsabilidade substituí-lo. Nós conversamos demoradamente e trocamos ideias. Ele confia muito no meu trabalho. Estamos tendo uma transição tranquila e aquilo que deu certo e está dando certo, vai continuar.

Fiesporte e Grupo conviver

— O orçamento do Fiesporte para esse ano é expressivo: R$ 5,4 milhões. Eu tenho convivido muito com as competições, tanto a Copa Caxias, Copa Amizade, Copa União, eu tenho participado e me envolvido com os atletas, com os treinadores, com os juízes, com os presidentes dos times, e tenho ouvido deles reclamações no sentido do valor. Nunca os valores de financiamento são suficientes, mas da forma que chega até eles. E o próprio Citton reconhece que há uma necessidade de nós agilizarmos a entrega do orçamento, dos valores, para os times. Queremos melhorar, agilizar e aprimorar o Fiesporte. Em relação ao lazer, que é um setor que me atrai muito, o grupo Conviver, que tem mais de 70 grupos e que envolvem em torno de 4 mil idosos, eu vou me dedicar muito nisso para que esses idosos se motivem a praticar esporte nas academias.

Projetos

— Eu vou lutar para que se crie um centro esportivo. Eu sei que o desafio é grande. Nós vamos trabalhar muito em cima de projetos. Nós temos que buscar recurso em Brasília e temos que fazer projetos. Entre outros projetos que eu tenho é criar um museu físico do esporte em Caxias do Sul. É muito importante resgatar a história da enxuta, do Vasco, do próprio Juventude, Caxias, enfim, o esporte amador e profissional. Além disso, incentivar e viabilizar o Parque Automotivo. que, juntamente com o parque rural, ele está sendo planejado e o desejo que se concretize.

Centro esportivo

— Eu tenho consciência de que a segunda maior cidade do estado, merece ter um centro esportivo. Nós usufruímos, usamos e somos beneficiados com o SESI, a estrutura maravilhosa, mas não é pública, não é do município. Então, o centro esportivo, tem que oferecer para a comunidade todas as possibilidades das mais variadas modalidades esportivas. A gente sabe da dificuldade, mas nós temos que dar o pontapé inicial. Não se concebe uma cidade tipo Caxias não ter.

Tempo para colocar em prática

— Posso dizer que é um tempo grande, quatro anos, mas dentro daquilo, dos passos a passos que nós temos que dar, eu considero difícil de execução de uma entrega nesses quatro anos. Mas nós temos que dar o pontapé inicial, nós temos que ter atitudes mais audaciosas para que no futuro aconteça. O aeroporto não foi assim? A rota do sol, a estrada, a rodovia, quanto tempo ficou lutando e vai chegar um momento que vai ter que sair. Nós temos que ter a iniciativa e a coragem de tomar a decisão e buscar essas alternativas.

Grandes eventos