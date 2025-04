Trump se submeterá a exame médico anual na 6ª feira

O magnata republicano disse que o exame, "planejado há tempos, será realizado na sexta-feira desta semana no Hospital Militar Walter Reed".

"Nunca me senti tão bem, mas é preciso fazer essas coisas!", acrescentou.

O tema da saúde do presidente em exercício se tornou sensível nos Estados Unidos ao final da administração de Joe Biden, que concluiu seu mandato aos 82 anos de idade com dificuldades para falar e rigidez no caminhar.