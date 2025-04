Trump ordena revisão de proposta da Nippon Steel para aquisição da US Steel

"Ordeno ao Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS) que realize uma revisão da aquisição da US Steel por parte dos compradores para me ajudar a determinar se pode ser apropriado tomar novas medidas", assegurou Trump em um memorando para seu gabinete.

A revitalização do assunto reacendeu também as esperanças de um eventual acordo, informou a imprensa americana, enquanto as ações da US Steel (USS) disparavam 16% no fechamento do pregão da Bolsa de Valores de Nova York nesta segunda-feira.