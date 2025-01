Motoristas relatam dificuldades no trânsito em novo acesso à Estrada do Mar em Imbé

Motoristas que trafegam pelas rodovias estaduais do Litoral Norte têm reclamado de problemas para ingressar na Estrada do Mar (RS-389) no trecho próximo à rodovia Interpraias. A região costuma ser utilizada por veranistas que vêm de Imbé para seguir em direção a Osório.

No último final de semana, houve relatos de condutores que permaneceram até uma hora no congestionamento.

O acesso entre as duas rodovias foi alterado para esta temporada. Até então, os veículos podiam converter da Interpraias para a Estrada do Mar, rumo a Osório, por meio de uma rótula. Contudo, a estrutura foi substituída por acessos. A obra foi realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer).

Agora, para conseguir fazer o trajeto, os veículos que vêm de Imbé precisam seguir até um retorno em Atlântida Sul, cerca de 1 quilômetro de distância. Esse retorno é apontado pelos motoristas como um ponto de afunilamento do trânsito.

A reportagem procurou o Daer para esclarecimentos. A autarquia enviou uma nota: "o Daer informa que está verificando o que causou o congestionando no acesso à Estrada do Mar, em Imbé, e avaliando de que forma é possível melhorar o fluxo no local".

Problema antigo

O entroncamento da Estrada do Mar com a Interpraias registra, historicamente, congestionamentos em dias de maior movimento no Litoral Norte. Até então, a medida para melhorar o fluxo na região era tomada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Em momentos de tráfego intenso, guarnições costumavam fechar o acesso da Interpraias para a Estrada do Mar assim como a nova obra faz atualmente.

Depois das mudanças feitas pelo Daer, o CRBM não realizou mais esse tipo de intervenção.