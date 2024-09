Quem anda pela beira da praia de Capão da Canoa pode encontrar uma visitante inusitada. A gatinha Prince, de três anos, fez da extensa faixa de areia seu lugar preferido para passear com o tutor, Renan Requelme, 26 anos. O amor da gata pela praia é quase religioso: ela precisa perambular no “quintal de casa” todos os dias, ou o dono se vê no meio de miados de protesto e arranhões nas portas.