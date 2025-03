Verifique se o estabelecimento possui piso antiderrapante na banheira. Antonio Valiente / Agencia RBS

Tutores que publicam vídeos do antes e depois da tosa de seus bichinhos costumam viralizar facilmente e até nos fazer rir. Mas, quando se trata do nosso próprio pet, acredite, a experiência pode ser tudo, menos divertida.

Chama atenção o quanto as pessoas estão decepcionadas com os serviços de banho e tosa. O número de pet shops tem aumentado pela cidade e até no litoral, ampliando as opções para cuidar dos animais o ano todo, mas também as chances de frustração com os resultados.

Como escolher o serviço ideal de tosa?

Antes de definir onde levar seu pet, é preciso cuidado com rótulos falsos. Quem faz um curso de tosa se especializa, em tese, no trabalho com o pelo dos animais. Mas é o tempo e a perseverança que revelam os verdadeiros talentos – aqueles capazes de deixar um mascote com carinha fofa.

Mesmo que alguém lhe indique um tosador ou uma pet shop, verifique quais animais eles atendem. O que deixa o pelo de um pastor alemão limpo e cheiroso não necessariamente terá o mesmo efeito em um lhasa apso, por exemplo, pois as raças têm padrões distintos.

Se você sabe que seu mascote é agitado até na hora do banho, verifique se o estabelecimento possui piso antiderrapante na banheira ou se mantém os movimentos firmes ao utilizar a máquina de tosa. A falta desse cuidado pode fazer com que ele saia machucado ou com a expressão de quem passou por maus bocados.

Outro item para levar em consideração é a transparência do local, literalmente. Desconfie de lugares que não permitam o acompanhamento do trabalho do profissional por meio de uma janela de vidro, permitindo que tutor e tosador possam interagir durante o processo.

Reclamações das pet shops

Por outro lado, pet shops também têm uma lista de reclamações. A principal é quando o tutor solicita um serviço e não gosta do resultado.

Isso pode ocorrer porque a pessoa não sabe se expressar, o tosador não entende ou não sabe como realizar a tarefa. E, assim, o gerente se vê obrigado a dar explicações.

No fim das contas, não há muito o que fazer depois que o pelo já foi cortado. Mas uma alternativa é que os estabelecimentos ofereçam pequenos ajustes que possam ser realizados até sete dias após a tosa, exceto, é claro, em casos de mudanças muito radicais.

Para evitar esse constrangimento, as lojas podem ter um contrato em que o tutor marque com um "X" o que deseja e o que não quer que seja feito no bichinho. Isso inclui tipos de tosa, tamanho do pelo em centímetros, limpeza de tártaro e até uso de perfume. O diálogo prévio é a primeira ferramenta entre o tutor e o tosador.

Apesar disso, esteja ciente de que pode causar estranheza ver a aparência limpa do seu mascote – e isso não significa falta de habilidade do profissional. Cortar a franja de uma raça peluda pode transformar a imagem do bichinho.

No entanto, o que realmente importa, em termos de saúde, é que seu animalzinho esteja limpo, e a pele agradecerá por passar um tempo sem aquele pelo em excesso. A beleza é uma questão de tempo.

Mais dicas importantes

Desconfie de preços muito baixos

Atenção às lojas recém-inauguradas: a equipe pode ainda estar em fase de formação

Fique atento à alta rotatividade de profissionais e verifique se aquele que acertou a tosa do seu mascote ainda trabalha no local

Não confie totalmente em autoelogios

Observe como o tosador segura seu pet: um gesto carinhoso e gentil já diz muita coisa

Se sentir desconforto logo no início da conversa com o profissional, vá embora sem arrependimentos

Fuja de locais sujos

Não tenha vergonha de perguntar (e insistir!) para garantir que ficou claro o que você deseja e o que não pode, de jeito nenhum, ser feito no seu mascote