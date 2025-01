È necessário ter cuidado com cachorros de pequeno porte nas janelas. Evrymmnt / stock.adobe.com

Não é por mal, mas até as pessoas mais cuidadosas podem deixar seu pet em situações comprometedoras sem perceber durante o veraneio. Seja um cachorro, passarinho ou até mesmo quem tem coelhos em casa precisa prestar atenção em detalhes que podem prejudicar a saúde e o conforto do seu bichinho.

Confira, a seguir, algumas situações para ficar em alerta e evitar futuros aborrecimentos no dia a dia.

Posição solar

A presença do sol dentro de casa é sempre muito bem-vinda. No entanto, a posição solar costuma variar dependendo da estação e, com isso, afetando o bem-estar de animais que ficam em gaiolas, como um passarinho, por exemplo. Por isso, realoque as casinhas dos pets para locais frescos e com ventilação. E no caso de animais peludos, como coelhos e chinchilas, o ar-condicionado ainda se faz necessário para garantir o conforto térmico deles.

Esperar no carro

Isso é mais comum do que se imagina, mas aquela paradinha inofensiva em um supermercado, banco ou uma loja pode ser um risco para um cachorro que fica esperando dentro do carro. Mesmo que as janelas estejam abertas, deixá-lo 10 minutos no veículo já é o suficiente para descompensar seu mascote de pequeno porte. Então deixe para depois aquela conversa que ocorre no meio do caminho ou evite levá-lo em passeios burocráticos.

Comidas diferentes

Não tem nada de errado em oferecer petiscos ao seu bichinho, mas a novidade pode alterar o equilíbrio intestinal do mesmo, a ponto de deixá-lo em uma situação vulnerável, podendo provocar vômitos e diarreias. Com isso, fique ligada nas comidinhas diferentes, ainda mais no verão.

Passeios com guia e coleira

Por mais que seu pet seja daqueles que caminha do seu lado, preste atenção à presença de outros animais nos parques, praças e beira da praia. Nunca se sabe como será a reação de cada um conforme a aproximação. Saia sempre com uma guia para resguardá-lo, mas se seu pet for daqueles que não se adaptaram ao uso, prefira peiteira na hora do passeio, além de procurar orientação profissional para conter o impulso do bichinho.

Evite também deixá-lo passear em áreas desconhecidas, em especial, próximo de outras residências, assim ele não se aproxima de possíveis ataques de outros cães domésticos.

Coleira frouxa

Outra situação que pode comprometer a saúde e o bem-estar da família é permitir que o cachorro escape de uma coleira frouxa, ainda mais se ele for pouco amigável com desconhecidos e outros animais. Também é possível que ele comece a correr por qualquer situação que o incomode, podendo provocar fugas e atropelamentos.

Identificação

Hoje só não identifica seu pet quem não quer. Se não for por meio de um chip intradérmico, que exige a leitura de um equipamento específico para essa finalidade, ainda há a clássica plaquinha na coleira com a identificação do tutor do animal.

Horário da alimentação e hidratação

Você está de férias, porém seu pet não. Então, atrasar a comida e a saída para fazer xixi podem causar um grande mal-estar no seu mascote, visto que ele não sabe quanto tempo terá de esperar para comer ou aliviar a bexiga. Se for dormir até mais tarde, transfira esse compromisso temporariamente para outra pessoa da casa.

Vizinhança

Nem todo vizinho será amigável ou paciente na presença de outros animais. Tem gente que tem verdadeira aversão a eles. Por isso, não deixe seu cachorro, por exemplo, latindo de manhã cedo, incomodando o sono dos vizinhos ao redor, assim como latir para outras pessoas que passam pela calçada. Afinal, os ânimos podem se alterar e aumentar para possíveis discussões.

Entra e sai de casa

A entrada nas residências precisa ser constantemente vigiada, especialmente nos portões. Qualquer frestinha aberta pode favorecer a fuga dos animais. Assim como é importante ficar de olho se o pet não está escondido na garagem na hora de sair com o carro ou com uma moto.

Piscina

Tanto para os humanos quanto para os bichinhos, a piscina sempre oferece riscos. Se possível, ensine o seu bichinho a sair dela nadando. Além disso, fixe em uma das extremidades um pedaço de madeira que favoreça a saída da piscina, pois azulejos molhados não facilitam o salvamento do mascote.

Janelas

Filhotes de porte médio e grande costumam ser agitados e curiosos, querendo espiar o que tem do outro lado da janela. O mesmo vale quando os pets estão em um carro, pois adoram colocar a cabeça para fora do veículo. Então, fique atento a esses movimentos na hora da folia do animalzinho.