Por que alguns pets gostam de comer plantas específicas? 

Para quem costuma frequentar parques e praças com seus cachorros, deve ter percebido que alguns costumam implicar com determinada plantinha e saem correndo para comê-la . Mas não se assuste, é um comportamento normal dos bichinhos.

Os felinos se mostram particularmente sensíveis a uma erva que até ganhou o nome deles. A erva do gato, também conhecida como catnip, altera o comportamento de boa parte dos gatinhos de modo positivo já nos primeiros minutos depois do primeiro contato. Além da erva, o produto também é vendido em spray em lojas do segmento.