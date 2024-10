Para quem gosta de animais, o 4 de outubro não deve passar despercebido. Nesse dia, cães, gatos e até mesmo passarinhos são levados por seus tutores para dentro de igrejas católicas, singela homenagem ao seu padroeiro, pessoa bondosa e extremamente desapegada de bens materiais, que há quase mil anos mostrou que somos todos obras do mesmo Criador. E, assim sendo, nada mais justo do que respeitar aqueles com os quais compartilhamos o mesmo oxigênio.