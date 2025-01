Corda de varal e sacolas plásticas: as táticas dos veranistas para não correr atrás do guarda-sol

Veranistas enfrentara vento a terça-feira (14) em Capão da Canoas. André Ávila / Agencia RBS

A cena é clássica no litoral gaúcho: o vento começa soprar com força, os mais ligeiros se agarraram no guarda-sol, enquanto outros travam uma corrida quase constrangedora contra o objeto que voa pelas areias.

Com o vento constante – e que neste mês de janeiro está acima da média –, veranistas abusam das ideias criativas para evitar a corrida indesejada. Apesar disso, em Capão da Canoa, a terça-feira (14) foi de praia movimentada.

Moradores de Cachoeira do Sul, Alzeri Pereira e Carmen Costa colocaram no “kit praia” uma corda de varal e um pedaço de ferro, como se fosse um parafuso longo. A estratégia é simples: coloca o guarda-sol virado para o lado do vento e amarra a corda entre o guarda-sol e o parafuso que fica enterrado na areia.

— Dos dias que a gente tá aqui, foi o de vento mais forte. Já vi vários voando — disse Alzeri.

Ao lado, Carmen aproveitava o improviso:

— Bom que a gente não precisa ficar segurando o guarda-sol — comemorou.

Carmen e Alzeri. André Ávila / Agencia RBS

Mais simples é a ideia da sacola plástica de mercado, usada por amigos que vieram de Santa Cruz do Sul. Para segurar um gazebo, eles encheram seis sacolas com areia para amarrar as cordas.

— A gente assistiu a um vídeo na internet, daí meu cunhado que é muito criativo fez tudo aqui — contou Janete Ferreira.